"Сгорело всё наше с вами богатство!" В доме народной ткачихи из-под Малориты случился пожар
Сама легендарная Степанида Степанюк чудом уцелела.
еда случилась у легендарной Степаниды Степанюк в деревне Доропеевичи Малоритского района. Степанида Алексеевна Степанюк - народный мастер Беларуси, она возрождала и популяризовала ткачество Малоритского края, пишет 1reg.by
Малоритским спасателям о пожаре в Доропеевичах сообщение поступило в 5 утра 7 сентября. Когда пожарные приехали, крыша уже горела. Пожар ликвидировали за полчаса. Но дом значительно обгорел и стал не пригоден для жизни.
Как сообщила в своём фэйсбук Лариса Быцко из “Брестского общественно-культурного центра”, сама Степанида Степанюк спаслась.
“Всевышний послал ей божественную силу, и она, разбив головой окно, выбралась через него во двор. Сгорело всё её и наше с вами богатство! Тканые рушники, постилки, намитки, юбки-бурки”, – рассказала Лариса Быцко.
Степанида Степанюк поселилась у своей дочери, которая живёт в этой же деревне неподалёку.
“Работники культуры из Малориты рассказали очень трогательный момент, что когда они приехали к ней на следующий день, то женщина сидела на кровати и сказала, что сгорело всё, остался только орден, которым наградила её творческая общественность к 80-летию, а выполнил его известный брестский мастер-эмальер Николай Кузьмич (который воссоздал крест Евфросиньи Полоцкой, – прим.)”, – рассказала Лариса Быцко.
Степанида Степанюк – легендарная хранительница народного творчества Малоритского края. Она сберегла традиции малоритского ткачества, которое является уникальным и неповторимым в нашей стране.
Кроме того, Степанида Степанюк собирала народные песни, некоторые из которых теперь исполняются в современной оранжировке. Она дипломант многих конкурсов, удивляла жюри даже за рубежом – в польском Люблине её портрет нарисовали на городском автобусе.
За сбережение народного ткачества Степанида Степанюк удостоена звания “Народный мастер Республики Беларусь”.
15:36 09/09/2021
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