Степаниды Степанюк в деревне Доропеевичи Малоритского района. Степанида Алексеевна Степанюк - народный мастер Беларуси, она возрождала и популяризовала ткачество Малоритского края, пишет еда случилась у легендарнойв деревне Доропеевичи Малоритского района. Степанида Алексеевна Степанюк - народный мастер Беларуси, она возрождала и популяризовала ткачество Малоритского края, пишет 1reg.by





Малоритским спасателям о пожаре в Доропеевичах сообщение поступило в 5 утра 7 сентября. Когда пожарные приехали, крыша уже горела. Пожар ликвидировали за полчаса. Но дом значительно обгорел и стал не пригоден для жизни.





Как сообщила в своём фэйсбук Лариса Быцко из “Брестского общественно-культурного центра”, сама Степанида Степанюк спаслась.





“Всевышний послал ей божественную силу, и она, разбив головой окно, выбралась через него во двор. Сгорело всё её и наше с вами богатство! Тканые рушники, постилки, намитки, юбки-бурки”, – рассказала Лариса Быцко.





Степанида Степанюк поселилась у своей дочери, которая живёт в этой же деревне неподалёку.





“Работники культуры из Малориты рассказали очень трогательный момент, что когда они приехали к ней на следующий день, то женщина сидела на кровати и сказала, что сгорело всё, остался только орден, которым наградила её творческая общественность к 80-летию, а выполнил его известный брестский мастер-эмальер Николай Кузьмич (который воссоздал крест Евфросиньи Полоцкой, – прим.)”, – рассказала Лариса Быцко.





Степанида Степанюк – легендарная хранительница народного творчества Малоритского края. Она сберегла традиции малоритского ткачества, которое является уникальным и неповторимым в нашей стране.





Кроме того, Степанида Степанюк собирала народные песни, некоторые из которых теперь исполняются в современной оранжировке. Она дипломант многих конкурсов, удивляла жюри даже за рубежом – в польском Люблине её портрет нарисовали на городском автобусе.





За сбережение народного ткачества Степанида Степанюк удостоена звания “Народный мастер Республики Беларусь”.