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Из СИЗО на Володарского Анне Левшиной с 18 августа пришло только одно письмо от матери, главреда БелаПАН Ирины Левшиной. Она написала его в первый день, сообщают naviny





"У меня хорошие соседи - это на сегодня главное. Учусь общаться с разными категориями людей. Еще по утрам тут орут чайки, которые прилетают со Свислочи и наверняка пролетают мимо моего дома тоже. Это греет душу", - цитирует письмо мамы Анна.





"Со слов адвоката, она чувствует себя хорошо. Никаких следственных действий не проходит, потому что мама не дает показаний", - добавила дочь.





Напомним, главреда и директора БелаПАН Ирину Левшину и бывшего директора медиа Дмитрия Новожилова задержали 18 августа.





Сначала - по подозрению в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Но затем предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов.