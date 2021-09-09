Россия экстрадирует в Беларусь брестчанина Вадима Дубойского - его обвиняют по протестной статье
Белгородский областной суд принял решение об экстрадиции 31-летнего брестчанина Вадима Дубойского, которого обвиняют в Беларуси по статье об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК)
Как рассказала «Медиазоне» сестра Дубойского, адвокат будет готовить апелляцию на это решение.
Брестчанина задержали на одной из акций в августе, пишет «Настоящее Время». По его словам, в подвале брестского Дома правосудия его били трое суток, после чего отпустили домой. Когда Дубойский получил справку о побоях, его задержали и увезли в Следственный комитет. После недели в ИВС ему дали подписку о невыезде.
В сентябре он уехал в Москву. По информации «Настоящего Времени», в Беларуси его объявили в розыск по делу об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК).
По словам защитника Дениса Ревы, он получил из Генпрокуратуры постановление с описанием действий Дубойского в Бресте: «совместно с иными лицами переместил на проезжую часть не менее трех скамеек, участвуя тем самым в возведении баррикад», а также «разбивал тротуарную плитку». В результате «одному из сотрудников органов внутренних дел причинены легкие телесные повреждения, не менее двадцати пяти сотрудникам — побои».
11 апреля сестре позвонил капитан полиции поселка Красная Яруга и сообщил, что ее брата задержали пограничники из-за незаконного пересечения границы. Позже он оказался в СИЗО-3 Белгорода.
12:41 09/09/2021
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