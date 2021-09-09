Но, оказывается, уделяют внимание (пусть и немного) проблеме даже те учёные, которые работают в госучреждениях. И, более того, их мысли публикуются в официальных научных белорусских изданиях. Еврорадио изучило, что и как пишут белорусские учёные о политическом кризисе, конца которому пока не видно.





"Добру, свободе и любви невозможно противопоставить ничего"

Среди тех редких белорусских учёных, которые пишут о ситуации 2020–2021 годов, выделяется кандидат философских наук Александр Сарна, теме он посвятил несколько статей. Причём исследования как раз по его научному профилю: диссертацию Сарна защищал по теме феномена власти и коммуникации.





"Их [Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. — Еврорадио] имидж сложился как типичная "мягкая сила" (soft power), предлагающая образ жизни, позитивные образцы и стандарты поведения, которые никого ни к чему не принуждают, но им хочется следовать добровольно.





Противостояние такому образу лишь усиливает его: добру, свободе и любви невозможно противопоставить ничего, что не воспринималось бы как негативное явление и не обладало отрицательными коннотациями. Борьба со светом/добром невозможна и означает, что их противники выступают на стороне лжи, зла, тьмы и т. п.", — пишет учёный в одной из работ.





Сарна добавляет, что в условиях поляризации позиций и мнений и ограничения возможностей достижения компромисса "усиление давления и репрессий становится бессмысленным, а любое насилие со стороны власти воспринимается как многократно усиленное ввиду демонстрируемой слабости другой стороны".





В этой же работе учёный говорит, что выходом из кризиса является диалог.





"Первый важный шаг, который следует предпринять, — не отрицать, а признать наличие проблем и свершившийся факт, что в стране произошёл кризис, вызванный расколом общества и его взаимоотношениями с властью; причём сейчас раскол силён как никогда и усугубляется нерасчётливыми действиями силовиков — усилением репрессий, нарушениями закона, попранием справедливости и пр.", — отмечает он.





Помимо прочего, Сарна говорит о том, что освобождение политзаключённых тоже сыграло бы роль.





В другом исследовании Сарна тоже упоминал о "резко обострившихся противоречиях" между "властью и протестно настроенными группами населения", а результатом этого называл развитие горизонтальных связей на примере инициатив, чатов и тому подобного.





Посвящал работы доцент и феноменам граффити, "агитации" на купюрах и медианарративам власти и оппозиции.





А вот ассистент кафедры политологии БГЭУ Кирилл Костиневич в работе, посвящённой политической коммуникации, сфокусировался на "сетевых сообществах" — в первую очередь он имел в виду сообщества в телеграме.





"Основным каналом передачи информации данных групп, помимо интернета, становятся конфликтные формы коммуникации: обращения и уличные протесты. Так, например, за несколько дней в июле 2020 г. граждане подали около 10 000 обращений в ЦИК о пересмотре решения об отказе в регистрации кандидатами в президенты В. Д. Бабарико и В. В. Цепкало, что, например, в два раза превышает среднее число обращений граждан, подаваемых в Совет Министров за год", — пишет Костиневич.





Вывод исследователя: крупнейшие общественные объединения (в этом случае — "Белая Русь" и Федерация профсоюзов) "не реализуют в полной мере свой потенциал как участников политической коммуникации в Беларуси".





"…снижение показателей уровня доверия к данным объединениям отражает неэффективность диалога с обществом, что не позволяет им успешно транслировать создаваемые сообщения на широкую аудиторию и выполнять функции медиатора, что говорит о необходимости изменения подходов к работе с гражданами", — заключает он.





Отдельно телеграм исследует и кандидат филологических наук Александр Градюшко. Он пишет про резкий рост аудитории телеграм-каналов и чатов, в том числе медиа:





"Столь активный рост белорусского сегмента Telegram был обусловлен в первую очередь политическим кризисом в стране, в результате которого Telegram стал не только средством массовой информации, но и, в первую очередь, средством коммуникации и самоорганизации".

Говорят о проблемах. Редко

Политический кризис несколько раз упоминается в экономических статьях. Правда, за них брались студенты (но под руководством преподавателей университетов).





"Сегодня многие считают, что стартап-экосистема в Беларуси ухудшилась. Это связано с политическим кризисом и кризисом, вызванным пандемией COVID-19. В Беларуси отсутствует благоприятный инвестиционный климат. Для повышения конкурентоспособности стартапов в Республике Беларусь следует обеспечить возможность доступа к финансированию и снять вопрос обеспечения долгов. Также стабилизировать политическую ситуацию в стране. В противном случае инновационные стартапы будут покидать страну, и Беларусь упустит возможности для инновационного развития экономики", — пишет Валерия Тихон в одной из работ в научном сборнике БНТУ.





А. В. Демьянкова из Белорусского торгово-экономического университета пишет о негативном воздействии политической ситуации на финансовый сектор:





"Важным фактором, создающим для финансового сектора значительные риски и обостряющим его основные проблемы, является развивающийся политический кризис. Одно из последствий — сильное падение доверия к национальной валюте со стороны населения и бизнеса", — пишет она.





Из действующих сотрудников НАН ситуацию, судя по всему, почти никто и не разбирал. Исключение — кандидат филологических наук Вячеслав Щербин.





"События последних месяцев, имевшие место в нашей республике, наглядно показали, что использование органами государственного управления новейших социальных технологий (избирательных, организационных, политических, управленческих и др.) может приносить не только позитивные социальные эффекты (обеспечение стабильной социальной политики, сохранение социальных завоеваний и стандартов), но и порождать столь же очевидные социальные риски (акции гражданского неповиновения, забастовки, общественные протесты, эмиграцию отдельных групп молодёжи и др.)", — по-научному запутанно утверждает автор.





И на десерт: нас качали, но мы молодцы

Нельзя пройти мимо нескольких, скажем так, достаточно своеобразных научных работ. Например, П. А. Богатюк из Гродненского госуниверситета отдельно отмечает, что "даже во время акций протеста 2020 года в Беларуси данная [специализированная] техника принимала участие и сыграла свою незаменимую роль". А работа в целом про спецтехнику внутренних войск.





В "идеологически верном" духе пишут о ситуации студенты и преподаватели Могилёвского института милиции. Здесь хватит заголовков: "Польский след" в протестных кампаниях 2020 года в Беларуси" (*) и "О методах манипулирования сознанием белорусской молодёжи: вызовы 2020 года" (*).





Что интересно, в вестнике Академии МВД нет ни слова по нашей теме. Зато в Могилёве "отличились".

Россиянам интереснее, чем белорусам?

Работ, в которых даже вскользь упоминаются протесты и политический кризис в Беларуси, у наших учёных мало — вы это и сами увидели. Интересно, что тему уже активно "отрабатывают" российские учёные, при этом совершенно по-разному: кто-то пишет о "методичках Шарпа", другие — о назревших в обществе проблемах.





Куда чаще анализируют произошедшее независимые аналитики и исследователи. Правда, их работ почему-то на страницах официальных белорусских научных изданий нет.