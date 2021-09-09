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Оньдэ. В Польше издают книгу на полесском диалекте

Автор книги – уроженец деревни Местковичи Пинского района журналист Алексей Диковицкий.

Вот уже более 20 лет Алексей проживает в Польше. Свободно владеет русским, белорусским, польским, английским языками. Не забыл он за это время и язык своих земляков, тот язык, на котором всё ещё продолжает разговаривать в быту старшее поколение жителей деревни Местковичи Пинского района. Здесь прошло детство Алексея, на местном погосте покоятся его родители.
Источник: media-polesye.by
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