Вот уже более 20 лет Алексей проживает в Польше. Свободно владеет русским, белорусским, польским, английским языками. Не забыл он за это время и язык своих земляков, тот язык, на котором всё ещё продолжает разговаривать в быту старшее поколение жителей деревни Местковичи Пинского района. Здесь прошло детство Алексея, на местном погосте покоятся его родители.



