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Российские СМИ опровергают "героическую" смерть министра и экс-охранника Путина

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб не на учениях, а во время туристического путешествия на Большой Иркиндинский водопад (Китабо-Орон) в Путоранском заповеднике. Более того, не министр спасал оператора и сорвался в обрыв, а наоборот – поскользнувшегося Зиничева пытались спасти.

Такую версию событий опубликовал портал Readovka, ссылаясь на собственные источники, а также ряд других российских изданий. Напомним, что происшествие случилось в среду, 8 сентября. Зиничеву было 55 лет, пишет obozrevatel.com

По официальной версии, российский министр по чрезвычайным ситуациям якобы после начала учений у Норильска (РФ) полетел на озеро Лама в Красноярском крае (около 120 км от города). Мол, туда регулярно возят высокопоставленных гостей.

В МЧС утверждают, что глава ведомства трагически умер "при исполнении служебного долга" и "спасая жизнь человека".

Журналисты же утверждают, что реальная картина отличается. 55-летний генерал находился в поездке, которая носила туристический характер.

Предварительно, мужчина подошел к краю водопада и поскользнулся (в этo время гoда там уже хoлoдно и есть лед). Оператор, который снимал учебный фильм для МЧС, попытался спасти министра, но в итоге оба упали и скончались в больнице.


Тем не менее, глава РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС Евгению Зиничеву звания героя России посмертно. В указе говорится, что звание присвоено «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», сообщает meduza.io

Кстати, до того, как стать министром, Зиничев служил в Федеральной службе охраны РФ, а также был в личной охране Службы безопасности президента России Владимира Путина. 
Белорусский партизан
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