ЕСПЧ не разрешил Литве высылать афганцев, сбежавших из страны после прихода талибов
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду наложил временный запрет на высылку пяти граждан Афганистана из Литвы.
Как говорится в сообщении суда, временные меры защиты действуют до 29 сентября. В нем также отмечается, что заявителями являются граждане Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе. С этого времени они пытались попасть в Литву, стремясь получить политическое убежище. Мигранты утверждают, что сбежали от преследований перенявшего контроль в Афганистане талибского ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) режима, пишет interfax.by
ЕСПЧ также отмечает, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, были возвращены в Беларусь, застряли на границе, а с 5 сентября скрываются на территории этой балтийской страны.
В этом году в Литву через границу с Беларусью попали более 4 тыс. нелегальных мигрантов.
09:29 09/09/2021
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