







Терри и Бренда Смит прожили вместе больше 50 лет с самой юности. Весной 2021 года, в ходе планового медосмотра, врачи обнаружили, что у пожилых мужа и жены быстро развивается катаракта и рекомендовали им сделать операцию на глазах.





Первой процедуру прошла Бренда, которая носила очки с 30 лет. Женщина рассказала, что была потрясена, когда посмотрела на мужа без очков. "Я не могла поверить в то, что вижу. Я сказала Терри: "Ты неправильно бреешься". Кроме того, мне пришлось подстричь ему брови и прочее", - рассказала женщина.





Сделав операцию через месяц после жены, Терри тоже был удивлен, что Бренда выглядит совсем не так, как он помнил. "Цвет ее волос стал намного светлее, чем мне казалось", - поделился впечатлениями мужчина.





Британец отказался говорить о других изменениях во внешности жены, чтобы не обидеть ее, однако заметил, что и многие вещи стали совсем другими. "Плащ, который я сам покупал и считал, что он серый, оказался зеленым!" - удивился он.





Пенсионеры рассказали, что коррекция зрения очень изменила их жизнь. Бренда впервые заметила, как сверкают драгоценные камни в ее кольце, а Терри обнаружил, что действительно очень плохо брился. "Я не мог поверить, сколько щетины на моем лице остается после бритья! Очевидно, что я неправильно это делал долгие годы", - отметил он.





Несмотря на неожиданные перемены, муж и же а очень рады, что увидели мир таким, какой он есть на самом деле. Кроме того, теперь они смогли избавиться он множества пар очков, которые хранились у них дома.