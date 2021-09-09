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В комитете по образованию рассказали, что изменится в школьной программе в ближайшие годы

О том, какие изменения затронут учебный процесс в школах и гимназиях в ближайшие годы, рассказал в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


— Система образования — та отрасль, которая не может стоять на месте и не обновляться, ведь это социальный заказ. И реновация — прежде всего содержания — происходит постоянно. К слову, к новому учебному году немного обновили учебные программы и учебники. Система выпускных экзаменов пока останется прежней,— отметил А. Стригельский. — Однако в 2023 году преобразования в итоговой аттестации предусмотрены. Планируется, что 11-классники будут сдавать два обязательных выпускных экзамена, которые совместят с централизованным тестированием, — по белорусскому или русскому языку и математике. Экзамен по иностранным языкам останется в прежней форме — устной. Для выпускников 9-х классов предусмотрены четыре испытания.
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