



Сергей Питаленко. Фото с личной страницы в соцсетях













Судя по архивным копиям страницы, информацию о Сергее Питаленко удалили с сайта СШ №44 еще до 18 августа, но новый руководитель не был указан.





Напомним, что после выборов на YouTube была опубликована аудиозапись, на которой глава администрации Октябрьского района уговаривал членов участковой избирательной комиссии, которую возглавлял Сергей Питаленко, переделать протоколы подсчета голосов.





Эта скандальная запись положила конец карьере во властной вертикали Сергея Сташевского, который через пару месяцев покинул пост главы Октябрьского района Витебска. В конце 2020 года стало известно, что бывший чиновник работает в Белгидромете.





Некоторые подробности того инцидента Сергей Питаленко рассказал в интервью газете «Народныя воля», которое было опубликовано более года назад. Бумажной газете с этим материалом выйти не удалось, так как типография отказалась ее печатать.





Средней школой №44 господин Питаленко руководил с 2010 года.