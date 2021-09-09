



Вдова американского сенатора Роберта Кеннеди Этель высказалась о помиловании убийцы ее мужа палестино-иорданского мигранта Серхана Серхана, пишет CNN.





Комиссия, рассматривавшая вопрос условно-досрочного (УДО) освобождения Серхана, рекомендовала освободить 77-летнего мужчину. Суд приговорил Серхана к пожизненному заключению за убийство Роберта Кеннеди в июне 1968 года.

"Наша семья и наша страна понесли огромную потерю из-за бесчеловечности одного человека. Мы верим, что ему не зря сохранили жизнь, но он не должен получить возможность вновь заниматься террором", - заявила Этель Кеннеди.





Роберт Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе 6 июня во время предвыборной президентской кампании. Серхан Серхан изначально сознался в совершенном преступлении и заявил, что сделал это из-за политики, проводимой сенатором. Суд приговорил убийцу к смертной казни, но затем смягчил наказание до пожизненного заключения. Серхан несколько раз обращался к властям с ходатайством о досрочном освобождении, но оно всегда отклонялось.



