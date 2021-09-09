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Бабье лето началось. До +26 °С обещают в Беларуси 9 сентября

Днем 9 сентября в Беларуси будет до 26 °С

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

На ближайшие сутки прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер юго-западного направления, слабый до умеренного (3–8 м/с).

Температура воздуха ночью по республике составит +8…+14 °С, местами опустится до +4…+7 °С. Днем будет +20…+26 °С. В Витебске — +21…+23 °С, в Минске и Могилеве — +22…+24 °С, в Гомеле и Гродно — +23…+25 °С, в Бресте — +24…+26 °С.
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