







Четырнадцать из них находятся в руках французского или бельгийского правосудия и будут непосредственно присутствовать на суде, пишет news.am. Шестеро других обвиняемых преданы суду заочно. Пятеро из них считаются погибшими.





Из четырнадцати обвиняемых на скамье подсудимых одиннадцать находятся под стражей, трое были помещены под домашний арест.





Из присутствующих на суде – 31-летний франко-марокканец Салах Абдеслам – единственный оставшийся в живых участник терактов шестилетней давности. По версии обвинения, он играл ключевую роль в подготовке и осуществлении терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Как позже он рассказал следствию, в этот день он должен был отправиться на «Стад де Франс», «чтобы подорвать себя». «Я отказался (от намерения подорвать себя), когда припарковал машину. Я высадил трех пассажиров, а затем уехал. Я поехал наугад», – заявил он следователям.





По словам расследовавшего дело прокурора Франсуа Моленса, Абдеслам «сыграл центральную роль» в подготовке групп террористов, осуществивших нападения 13 ноября в Париже, а также «участвовал в переправке некоторого числа террористов в Европу» из-за рубежа.





На следующий день после терактов Абдеслама вывезли из Франции в Бельгию его друзья Мухаммед Амри и Хамза Ату (которые также проходят по делу). Четыре месяца спустя после парижских терактов 13 ноября, 18 марта 2016 года в ходе спецоперации бельгийская полиция задержала этого самого разыскиваемого человека Европы в брюссельском квартале Моленбек. Он скрывался в здании, расположенном в паре сотен метров от родительского дома.