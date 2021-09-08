Белорусский фермер Игорь Гринько вырастил тыкву весом более 400 кило. Смотрите, как она выглядит

С этим «экспонатом» со своего подворья Игорь Гринько отправился на специальный конкурс в Россию. Там урожай также оценили.





Фермер из Гомельской области повез урожай на Всероссийский конкурс «Агробатл-2021». Там эта тыква заняла второе место. Для того, пишет blizko.by, чтобы загрузить ее в машину для отправки на конкурс, фермеру пришлось использовать автопогрузчик.

Фото: СТВ

Сколько весит гигант. Вес тыквы внушительный — 422 киллограмма.







