В Беларуси ожидается до 26 градусов тепла 9 сентября
В четверг, 9 сентября, в Беларуси ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется, ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман, температура воздуха ночью составит +8..+14°С, местами +4..+7°С, днем +20..+26°С, сообщили в Белгидромете.
Атмосферное давление будет слабо падать, 10-11 сентября осадков тоже не ожидается, пишет Смартпресс. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.
21:22 08/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение