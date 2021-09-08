В Беларуси ожидается до 26 градусов тепла 9 сентября

В четверг, 9 сентября, в Беларуси ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется, ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман, температура воздуха ночью составит +8..+14°С, местами +4..+7°С, днем +20..+26°С, сообщили в Белгидромете.