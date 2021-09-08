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В Беларуси ожидается до 26 градусов тепла 9 сентября

В четверг, 9 сентября, в Беларуси ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется, ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман, температура воздуха ночью составит +8..+14°С, местами +4..+7°С, днем +20..+26°С, сообщили в Белгидромете.



Атмосферное давление будет слабо падать, 10-11 сентября осадков тоже не ожидается, пишет Смартпресс. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +22..+27°С.
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