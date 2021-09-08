



Койпиша задержали 25 августа в офисе студии, куда силовики пришли с обыском, сообщает Медиазона со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».





Глебу Койпишу 35 лет, он женат, имеет двоих детей. Перед президентскими выборами 2020 года он записал видеообращение к властям. 10 августа того года его избили, после чего он попал в реанимацию.





«Иквадрат» работает с 2004 года и занимается созданием сайтов и веб-приложений. Компания сделала сайты в том числе для музея Максима Богдановича в Гродно и ЮНИСЕФ в Беларуси, а также страницу для продвижения кампании Международной организации по миграции.