+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

От редких насекомых до беспилотников. Фестиваль науки проходит в Минске

Интерактивные площадки по всему городу. Не пропустите самое интересное.

Фото: БЕЛТА

В начале учебного года молодые ученые Академии наук Беларуси знакомят минчан и гостей столицы с достижениями белорусских ученых и мировой науки. Приглашают учащихся и студентов заняться научно-исследовательской деятельностью. 
 
С 6 по 10 сентября образовательные площадки работают в ВУЗах, музеях, школах робототехники и лаборатории НАН Беларуси, пишет blizko.by. Каждый сможет составить свой собственный календарь научных событий на неделю из большого и разнообразного списка активностей.

Полная программа  — на сайте Фестиваля науки.
 
Центральное событие Фестиваля науки состоится 11 сентября с 11.00 до 19.00. На выставке лучших разработок ученых НАН Беларуси гости фестиваля смогут ознакомиться с разнообразными экспонатами: от артефактов с раскопок и редких насекомых до беспилотников и последних разработок в электротранспорте. Ученые-микробиологи, ботаники, физики и генетики проведут для гостей фестиваля мастер-классы. 
 
На фестивале науки будут работать такие именитые проекты, как: Умный Минск, StemLab, Алгоритмика, Молекула, Элементо, Экспириментус. Гостей ждут активности по естественно-научным дисциплинам, программированию и созданию альтернативных источников энергии.
 
Госкорпорация «Росатом» представит площадку, посвященную атомным технологиям Atom City с образовательно-развлекательными активностями, которые направлены на популяризацию атомной энергетики и демонстрацию разнообразия сфер применения атомных технологий. Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ презентует гипермузей и покажет фотовыставку «Снимай науку».
Для детей дошкольного возраста и школьников   вход свободный. Весь день в Ботаническом саду будут работать фудкорт и детская зона.
 
 



 
Источник: Вера Алексеева
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]