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В начале учебного года молодые ученые Академии наук Беларуси знакомят минчан и гостей столицы с достижениями белорусских ученых и мировой науки. Приглашают учащихся и студентов заняться научно-исследовательской деятельностью.

С 6 по 10 сентября образовательные площадки работают в ВУЗах, музеях, школах робототехники и лаборатории НАН Беларуси, пишет blizko.by. Каждый сможет составить свой собственный календарь научных событий на неделю из большого и разнообразного списка активностей.





Полная программа — на сайте Фестиваля науки.

Центральное событие Фестиваля науки состоится 11 сентября с 11.00 до 19.00. На выставке лучших разработок ученых НАН Беларуси гости фестиваля смогут ознакомиться с разнообразными экспонатами: от артефактов с раскопок и редких насекомых до беспилотников и последних разработок в электротранспорте. Ученые-микробиологи, ботаники, физики и генетики проведут для гостей фестиваля мастер-классы.

На фестивале науки будут работать такие именитые проекты, как: Умный Минск, StemLab, Алгоритмика, Молекула, Элементо, Экспириментус. Гостей ждут активности по естественно-научным дисциплинам, программированию и созданию альтернативных источников энергии.

Госкорпорация «Росатом» представит площадку, посвященную атомным технологиям Atom City с образовательно-развлекательными активностями, которые направлены на популяризацию атомной энергетики и демонстрацию разнообразия сфер применения атомных технологий. Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ презентует гипермузей и покажет фотовыставку «Снимай науку».

Для детей дошкольного возраста и школьников вход свободный. Весь день в Ботаническом саду будут работать фудкорт и детская зона.



















