



По его словам, пишет Медиазона, всего на мероприятии под Борисовом было около 70 человек, в том числе иностранцы. Оно началось 3 сентября и должно было продолжаться десять дней.





«Утром мы медитировали и я хотел пойти в комнату, чтобы продолжить медитацию по разрешению учителя там, но, дойдя до двери, увидел двух человек в гражданском и кепках с флагом Беларуси, красно-зеленым. За ними были примерно 10-15 [человек] в форме ОМОНа с дубинками, шагающих прямо на нас. Девушку одну оттолкнули от двери и она упала немного», — рассказал собеседник «Медиазоны».





Всех участников омоновцы собрали в одном зале, а после «вызвали организаторов и долго говорили с ними».





«Сотрудники приходили и делали фотографии зала и всех нас. Некоторые хотели сходить в туалет, потому что нас держали где-то 1,5-2 часа, но выходить нельзя было, даже если очень хотелось. После этого организаторов и иностранных граждан повезли в РОВД, где их стали расспрашивать о том, что происходит и что они все делают здесь. Нас отпустили примерно через 10 минут, когда увезли организаторов и иностранцев».





По словам участника, ситуация в лагере длилась около двух часов. Еще примерно столько же организаторы и иностранцы провели в отделе милиции.





«После РОВД иностранцев и организаторов привезли обратно. Всем намекнули, что нужно покинуть лагерь в течение суток, иначе они снова придут и уже будем по-другому говорить. А позже изменили требования и сказали, что если мы не хотим проблем уже сегодня, то уехать нужно в течение 3-х часов», — рассказал собеседник.





Он добавил, что организаторы «были в шоке», «извинились и быстро помогли всем уехать». По информации собеседника «Медиазоны», на организаторов составили протоколы по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статьи 24.23 КоАП).