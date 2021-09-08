На выходных в лагере под Борисовом силовики разогнали мероприятие для практикующих медитации
5 сентября в лагере под Борисовом силовики разогнали собрание практикующих випассану. Об этом «Медиазоне» рассказал один из участников, пожелавший остаться анонимным.
По его словам, пишет Медиазона, всего на мероприятии под Борисовом было около 70 человек, в том числе иностранцы. Оно началось 3 сентября и должно было продолжаться десять дней.
«Утром мы медитировали и я хотел пойти в комнату, чтобы продолжить медитацию по разрешению учителя там, но, дойдя до двери, увидел двух человек в гражданском и кепках с флагом Беларуси, красно-зеленым. За ними были примерно 10-15 [человек] в форме ОМОНа с дубинками, шагающих прямо на нас. Девушку одну оттолкнули от двери и она упала немного», — рассказал собеседник «Медиазоны».
Всех участников омоновцы собрали в одном зале, а после «вызвали организаторов и долго говорили с ними».
«Сотрудники приходили и делали фотографии зала и всех нас. Некоторые хотели сходить в туалет, потому что нас держали где-то 1,5-2 часа, но выходить нельзя было, даже если очень хотелось. После этого организаторов и иностранных граждан повезли в РОВД, где их стали расспрашивать о том, что происходит и что они все делают здесь. Нас отпустили примерно через 10 минут, когда увезли организаторов и иностранцев».
По словам участника, ситуация в лагере длилась около двух часов. Еще примерно столько же организаторы и иностранцы провели в отделе милиции.
«После РОВД иностранцев и организаторов привезли обратно. Всем намекнули, что нужно покинуть лагерь в течение суток, иначе они снова придут и уже будем по-другому говорить. А позже изменили требования и сказали, что если мы не хотим проблем уже сегодня, то уехать нужно в течение 3-х часов», — рассказал собеседник.
Он добавил, что организаторы «были в шоке», «извинились и быстро помогли всем уехать». По информации собеседника «Медиазоны», на организаторов составили протоколы по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статьи 24.23 КоАП).
20:00 08/09/2021
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