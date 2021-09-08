Фото: Павел Садовский





Затем — приглашение выступать в театре «Ла Скала» и жизненные коррективы, которые внесла пандемия. Сейчас супруги — солисты Большого театра Беларуси, которые к тому же недавно открыли собственную кофейню в Зеленом Лугу. Realt побывал в заведении и расспросил Тараса, как они решили создать свой бизнес.









Тарас рассказывает, что, когда он был студентом консерватории в Донецке, решил попробовать какой-то свой бизнес, начиная с маленьких шагов.





— Мне всю жизнь нравился кофе, сам процесс варки, всегда была интересна эта тема. Тогда я взял в аренду свой первый кофейный аппарат, попробовал с ним работать. Мне понравилось: получилось совмещать учебу в консерватории, творческие планы и параллельно с этим заниматься приготовлением кофе.





Молодой человек говорит, что всегда восхищался творческими людьми, которые помимо своей основной профессии развиваются в других направлениях.





— У кого-то ресторан, у кого-то свой бизнес. Они начинают подходить к жизни с другого ракурса. Меня это всегда привлекало, вдохновляло и я говорил, что при возможности попробую сделать что-то свое. А когда мы были с супругой в Италии, я еще больше вдохновился традицией и идеей кофе. У них там особое отношение к кофейням. Для итальянцев это целая история. Они уделяют им очень много своего времени. С утра обязательно заходят на чашечку эспрессо, общаются между собой. Вечерами узнают, как прошел день. Это меня вдохновило, я в очередной раз себе сказал, что обязательно попробую.





— Выходит, эта была идея из детства, которая воплотилась сейчас?





— Именно, но основной точкой отсчета можно считать поездку в Милан. Ну и обстоятельства сложились так, что впервые я воплотил ее в Минске. (Тарас сам родом из Украины. — Прим. Realt)





— Почему выбрали именно бизнес-центр «Зеленый Луг», а не место в центре города?





— Все очень просто. Поскольку я не человек бизнеса и многих нюансов не знаю, прибегал к помощи профессионалов, которые подходили с аналитической точки зрения.









Тарас говорит, что они рассматривали вариант в центре, где хорошая проходимость, но там есть свои моменты. Как минимум — в центре выше арендная плата и конкуренция, а также больше риски, особенно в ситуации с пандемией.





— Считаю, что для начала важен опыт. Это наша первая кофейня, мы начинаем с нуля. Для себя я решил, что без риска не бывает ничего в этой жизни. Сейчас очень трудно завлечь посетителей, их также сложно удивить, поэтому нужен оригинальный подход. В кофейне мы делаем музыкальные вечера, проводим стендап-вечерники, у нас играет живая музыка. Когда было потеплее, вечерами вывешивали гирлянды на террасе и было очень круто, особенно когда приглашали гитариста. Посетители получали огромное удовольствие. Этого не хватало людям, особенно в этом районе. Мы шутим, что это место — отличный плацдарм, чтобы сделать вторую Зыбицкую.





Для создания интерьера Тарас нанимал дизайнера, который осуществлял его задумки.





— Изначально я примерно представлял в какой цветовой гамме я хочу сделать нашу кофейню, что должно быть в ней, сколько посадочных мест, обязательный детский уголок. Хотелось сделать максимально уютно. Мы очень хорошо сработались с дизайнером и, сделав пару набросков, сошлись на общем.





Обустройство и ремонт заняли три месяца. Мы все делали с нуля, потому что здесь было все совершенно иначе. Раньше тут находился мясной магазин, после — магазин стекол. Когда принимали помещение, висело очень много стекла. Мы с ним намучались, ибо оно не подлежит демонтажу. Пришлось разбивать. Так что прежде, чем начать свою работу, надо было доделать предыдущую. Такие нюансы нельзя предвидеть, но мы не спешили. У нас не было определенного срока. В этом бизнесе лучше настроить все до конца, а потом уже открываться. Неделей раньше или позже — не имеет значения.





В кофейне — творческая атмосфера. Да и название «Emotion coffee» появилось не просто так, говорит Тарас.





— Изначально планировали «Кофе эмоций», но потом, поразмыслив, поняли, что по-английски звучит лучше. Созвучие есть, звучит слаженнее. Почему эмоции? Потому что мы действительно хотели сделать так, чтобы посетитель испытывал их. Первая эмоция: «Как у вас красиво, уютно», вторая: «Какой вкусный кофе», ну и главная — когда собираемся, танцуем, проводим вечера вместе. Это самые важное для нас. Мы совмещаем приятное с полезным.





Интересуемся, как отреагировали коллеги по сцене на открытие кофейни.





— К нам даже многие приходили. Несколько солистов, пианисты, подруги моей жены Марты. Я и так всех приглашаю, но официального заявление не было. Но тех, кто знают и спрашивают, я с большим удовольствием зову в кофейню, мы всегда рады видеть коллег. Помню, когда мы были в процессе ремонта, я с ними делился впечатлениями, как у нас что проходит, как готовимся. Нас поддерживали, говорили, что молодцы.





— А кто занимается делами в кофейне, пока вы на репетициях или когда гастролируете?





— Так хорошо сложилось, что момент открытия совпал с отпуском. Конечно, первые две недели мы с женой безвылазно были в кофейне. Помогали, настраивали кофемашину, Марта сама варила кофе для гостей. Мы так и планировали, ибо если не понять, как все работает изнутри, это долго не протянет. Сейчас у нас начинается сезон и уже было несколько концертов. Но пока получается совмещать. Мы анализировали ситуацию и, в принципе, даже будучи занятыми в театре большое количество времени, у нас есть форточки.





О дальнейших же бизнес-планах в сфере общепита Тарас пока не думает.





— Сейчас все-таки нужно, чтобы прошло время, мы поняли и разобрались в этом деле. Насколько это рентабельно, будет ли это того стоить. Время покажет. Знаете, год назад я вообще не думал, что буду жить в Минске, не то, что открывать свою кофейню. Все стремительно меняется.







