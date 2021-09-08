



Заключенные смогут разговаривать с родственниками не только воочию, но и по видеосвязи, пишет vb.by. Информация об этом праве появилась в постановлении №232 МВД Беларуси, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Общение может осуществиться после согласия со стороны администрации исправительного учреждения.





Будут ли заключенные чаще общаться с родственниками в связи с новой формой взаимосвязи, не указано. Ранее люди в неволе могли держать связь с родными только посредством телефонных разговоров и переписки.