Заключенным в Беларуси разрешено общаться по видеосвязи
Будет ли общение чаще?
Заключенные смогут разговаривать с родственниками не только воочию, но и по видеосвязи, пишет vb.by. Информация об этом праве появилась в постановлении №232 МВД Беларуси, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Общение может осуществиться после согласия со стороны администрации исправительного учреждения.
Будут ли заключенные чаще общаться с родственниками в связи с новой формой взаимосвязи, не указано. Ранее люди в неволе могли держать связь с родными только посредством телефонных разговоров и переписки.
Источник: Татьяна Шеламова
19:15 08/09/2021
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