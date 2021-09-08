+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Заключенным в Беларуси разрешено общаться по видеосвязи

Будет ли общение чаще?


Заключенные смогут разговаривать с родственниками не только воочию, но и по видеосвязи, пишет vb.by. Информация об этом праве появилась в постановлении №232 МВД Беларуси, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Общение может осуществиться после согласия со стороны администрации исправительного учреждения.

Будут ли заключенные чаще общаться с родственниками в связи с новой формой взаимосвязи, не указано. Ранее люди в неволе могли держать связь с родными только посредством телефонных разговоров и переписки.
Источник: Татьяна Шеламова
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]