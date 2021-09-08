© Sputnik / Тамара Беляева





Белорусские иудеи, как и весь еврейский мир, встретили новый 5782 год — помолились, зажгли свечи, потрубил в шофар и обмахнули яблоки в мед.





Sputnik побывал на праздновании нового еврейского года в минской синагоге на Шорной. в этом году он выдался особо кошерным - пришли "сладкие гости" — послы, представители общественных еврейских объединений, а также католическое духовенство.

Пожелания на новый год

Главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович рассказал Sputnik о главных новогодних традициях:

"Мы желаем, чтобы начавшийся год был крепким и сладким, поэтому мы вкушаем яблоко с медом. Мы желаем всем и друг другу быть в голове, а не в хвосте — потому голова рыбы всегда на столе", - сказал раввин.





"А еще хотим, чтобы наши заслуги увеличивались перед всевышним и перед людьми, как зернышки граната", - сказал он, поясняя почему на праздничном столе на Рош Ха-Шана всегда есть гранат.





Раввин также подчеркнул, что, желая друг другу счастливого нового года, евреи в первую очередь желают, чтобы он был "крепким и сладким".

Израиль любит вас

Среди гостей, которые пришли на празднование Рош Ха-Шана в синагогу на Шорной, были послы Израиля Алекс Гольдман Шайман и посол Франции Дидье Канесс.





Среди гостей были послы Израиля Алекс Гольдман Шайман (торой слева) и посол Франции Дидье Канесс (справа) © Sputnik / Тамара Беляева





Главы французской и израильской дипмиссии вместе со всеми прочитали молитвы, поздравили всех с новым годом и сказали, обращаясь к присутствующим: "Израиль любит вас".





Встречали Рош Ха-Шана и представители католического духовенства Беларуси. В синагогу на Шорную пришли апостольский администратор РКЦ в Беларуси митрополит Казимир Великоселец и настоятель костела Святого Роха ксендз Юрий Санько.





Если ксендз Юрий частый гость в синагоге — он уже несколько лет приходит на совместную молитву на Йом-Кипур, то самой взрослый митрополит среди белорусских католиков в синагоге встречает Рош Ха-Шана впервые в жизни.

Мечты, пожелания и звук шофара

У евреев принято на Рош Ха-Шана не только выражать пожелания счастливого нового года, но и подводить итоги старого. В синагоге на Шорной вспоминали, у кого родились дети, кто хорошо потрудился. Утешали тех, у кого было несчастье в ушедшем году.





Ну а кроме хорошей молитвы на Рош Ха-Шана всегда есть хорошее угощение.





© Sputnik / Тамара Беляева

Протрубить в шофар

Кульминаций встречи Рош Ха-Шана стало трубление в шофар. Оно имеет очень древнюю историю и является одной из самых известных еврейских традиций.

Трубить в шофар - витой бараний рог, будут весь месяц, кроме шабатов.





У шофара есть несколько видов звуков и три главных — длинный, короткий и отрывистый резкий. Древний обычай требует 100-кратного трубленная в рог, но во время синодальной службы это делается троекратно.









"Трубный глас" нужно слушать стоя, кроме этого еврей в Рош Ха-Шана должен слышать звуки шофара вживую, а не в записи. В синагоге на Шорной все так и было.





Рош Ха-Шана у евреев в этом году празднуется с вечера 6 сентября до 8 сентября включительно — то есть два первых дня еврейского месяца тишрей. А через 10 дней у евреев Йом-Кипур - Судный день.







