



Постановление об увеличении квот было опубликовано 8 сентября, в среду, на Национальном правовом портале pravo.by.





Годовая квота на шампанское и другие игристые вина останется на прежнем уровне и составит 1,9 миллионов декалитров, рома произведут в объеме 31,5 тысяч декалитров, коньяка – 629 тысяч декалитров, текилы – 14,5 тысяч декалитров, кальвадоса – 16 тысяч декалитров. В 2022 году при этом произведут больше бренди: 200 тысяч декалитров вместо 166.





Норма на непищевой этиловый спирт составит один миллион декалитров, производство антисептических лекарственных средств – 260 тысяч декалитров, ветеринарных – одна тысяча декалитров, дезинфицирующих средств – 546,5 тысяч декалитров.





Некоторые квоты в Совмине решили уменьшить. Так, объем произведенных фруктово-ягодных вин в 2022 году составит 4,657 миллиона декалитров: в 2020-м произвели 4,691 миллиона декалитров. Уменьшат производство и крепленых вин: в 2022 году будет произведено 4,531 миллиона декалитров вместо 4,629 миллиона декалитров.







