До этого его судили за "оскорбление" сотрудников милиции в социальных сетях трижды: 13 апреля, 31 мая и 15 июля. В общей сложности он был осужден на 5 лет ограничения свободы в учреждении открытого типа, сообщает " Вясна".





Уголовные дела были заведены за то, что в течение двух месяцев Алексей оставлял оскорбительные комментарии и угрозы в адрес милиционеров в одном из телеграм-каналов.





Белорусским правозащитным сообществом Алексей Липень признан политическим заключенным.





Новое уголовное дело рассматривала судья Елена Капцевич.





В качестве очередного потерпевшего выступил старший участковый инспектор милиции Светлогорского РОВД, майор милиции Александр Переведенцев.





Алексей Липень неоднократно, используя различные никнеймы, в том числе «советский малый», оставлял оскорбительные комментарии под фото сотрудников милиции в телеграмм-канале «Каратели Беларуси» в период с 29 октября по 18 декабря 2020 года.





Потерпевший на заседание не явился ввиду служебной занятости и сложной эпидемиологической обстановки. Однако подал материальный иск на компенсацию за моральные страдания в размере 3 000 рублей.





По материалам следствия, 30 ноября 2020 года в телеграм-канале “Каратели Беларуси” было размещено фото Переведенцева, а в его адрес был написан комментарий в оскорбительной форме с нецензурными словами.





“Мне стали говорить, что видели мое фото. Тогда я зарегистрировался в телеграм-канале и увидел тот комментарий. Там подписано 60 000 человек,” – говорил потерпевший на допросе.





Липень в суде объяснил: “Я посчитал, что человек совершил преступление, написал только одно слово и вышел из интернета. Написал на эмоциях. Раскаиваюсь в содеянном, но иск не признаю”.





Суд постановил наказать Липеня штрафом в размере 1 000 рублей, без добавления срока ограничения свободы.





По прежним судам обвиняемый должен был выплатить компенсацию причиненного морального ущерба потерпевшим сотрудникам милиции в размере 5 500 рублей и судебные расходы в размере 522 рубля. Теперь эта сумма, с учетом нового материального иска, существенно выросл