Политзаключенного Алексея Липеня осудили в четвертый раз за полгода
В суде Заводского района 7 сентября рассматривалось очередное уголовное дело, заведенное на Алексея Липеня за "оскорбление" должностного лица (ст. 369 УК РБ).
До этого его судили за "оскорбление" сотрудников милиции в социальных сетях трижды: 13 апреля, 31 мая и 15 июля. В общей сложности он был осужден на 5 лет ограничения свободы в учреждении открытого типа, сообщает "Вясна".
Уголовные дела были заведены за то, что в течение двух месяцев Алексей оставлял оскорбительные комментарии и угрозы в адрес милиционеров в одном из телеграм-каналов.
Белорусским правозащитным сообществом Алексей Липень признан политическим заключенным.
Новое уголовное дело рассматривала судья Елена Капцевич.
В качестве очередного потерпевшего выступил старший участковый инспектор милиции Светлогорского РОВД, майор милиции Александр Переведенцев.
Алексей Липень неоднократно, используя различные никнеймы, в том числе «советский малый», оставлял оскорбительные комментарии под фото сотрудников милиции в телеграмм-канале «Каратели Беларуси» в период с 29 октября по 18 декабря 2020 года.
Потерпевший на заседание не явился ввиду служебной занятости и сложной эпидемиологической обстановки. Однако подал материальный иск на компенсацию за моральные страдания в размере 3 000 рублей.
По материалам следствия, 30 ноября 2020 года в телеграм-канале “Каратели Беларуси” было размещено фото Переведенцева, а в его адрес был написан комментарий в оскорбительной форме с нецензурными словами.
“Мне стали говорить, что видели мое фото. Тогда я зарегистрировался в телеграм-канале и увидел тот комментарий. Там подписано 60 000 человек,” – говорил потерпевший на допросе.
Липень в суде объяснил: “Я посчитал, что человек совершил преступление, написал только одно слово и вышел из интернета. Написал на эмоциях. Раскаиваюсь в содеянном, но иск не признаю”.
Суд постановил наказать Липеня штрафом в размере 1 000 рублей, без добавления срока ограничения свободы.
По прежним судам обвиняемый должен был выплатить компенсацию причиненного морального ущерба потерпевшим сотрудникам милиции в размере 5 500 рублей и судебные расходы в размере 522 рубля. Теперь эта сумма, с учетом нового материального иска, существенно выросл
17:45 08/09/2021
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