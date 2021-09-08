







Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга.





"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", - отметила Мария Ван Керхове.





По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти, 72-78 тысяч летальных случаев.





В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.





"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - добавила эксперт.