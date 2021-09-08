ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Однако, эта "равнина" находится на достаточно высоком уровне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова эксперта ВОЗ Марии Ван Керхове во время брифинга.
"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", - отметила Мария Ван Керхове.
По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и, почти, 72-78 тысяч летальных случаев.
В разных регионах наблюдается разная ситуация вокруг распространения заболевания.
"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - добавила эксперт.
17:29 08/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение