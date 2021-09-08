"Если у вас еще когда-нибудь возникнет желание выходить за государство или за Лукашенко, и вообще за что — то не личное, не свое - подумайте лишний раз. И посмотрите это видео".





Провластный блогер Алексей Голиков переживает беспощадную метаморфозу. Он рассказывает, что с ним разводится жена — потому что она "Бчбшница", а он "ябатька".







