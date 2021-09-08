Провластный блогер: Если у вас возникнет желание выходить за государство или Лукашенко, подумайте лишний раз
Провластный блогер из Бреста Алексей Голиков заявил, что разводится с женой, потому что она... «бчб-шница».
"Если у вас еще когда-нибудь возникнет желание выходить за государство или за Лукашенко, и вообще за что — то не личное, не свое - подумайте лишний раз. И посмотрите это видео".
Провластный блогер Алексей Голиков переживает беспощадную метаморфозу. Он рассказывает, что с ним разводится жена — потому что она "Бчбшница", а он "ябатька".
Это, конечно, может быть хитрый план, и завтра Голиков может рассказать, ради чего устроил весь этот спектакль. Но драматические паузы в монологе действительно впечатляют, отмечает euroradio
16:34 08/09/2021
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