Царский подарок: госбазу для тренировки силовиков отдали таинственной частной охранной организации
Таинственная частная охранная организация «ГардСервис» (именно эта компания получила от Лукашенко право на ношение и применение оружия) получила недавно от государства подарок.
Как стало известно «Нашей Ниве», на безвозмездной основе фирме передали большой комплекс, ранее принадлежавший БФСО «Динамо».
БФСО «Динамо» — это организация, которая курируется Советом безопасности и имеет десять учредителей: МВД, пограничный комитет, прокурату, МЧС, таможенный комитет, ДФР, КГБ, Службу безопасности президента, СК, Госкомитет судебных экспертиз.
До недавнего времени БФСО «Динамо» в Минске принадлежал большой комплекс по улице Карвата, 85 вместе с прилегающей территорией в 3,6 гектара.
Но летом земля вместе со зданиями отошла частной структуре «ГардСервис». В кадастре значится, что целевое назначение участка в июне изменилось. Сейчас он служит «для обслуживания объекта строительства «Возведение учебно-тренировочного комплекса».
Само здание площадью 2.196 квадратных метров также принадлежит «ГардСервису». В описании сказано, что на территории имеется теннисный корт, тренировочная площадка, атлетический сектор, футбольное поле и др.
Основание регистрации: «Договор между БСФО „Динамо“ и обществом с ограниченной ответственностью „ГардСервис“ от 04.09.2020 №02.01-02/48сп о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи».
Сколько стоит такой участок, сказать сложно, ведь обычно вопрос цен решается в зависимости от того, в каких целях будет использоваться земля. Например, примерно в этом же районе продают 7 соток за $90 тысяч под строительство частного дома. Если экстраполировать, то 3,6 гектара по таким ценам стоили бы около 4,6 миллиона долларов.
Между тем, площадь здания соизмерима с отдельными корпусами Военной академии. Сколько это стоит, подсчитать еще сложнее. Известно, что в определенное время руководство БФСА «Динамо» имело идею создать на базе этой территории центр для подготовки иностранного спецназа.
В целом же комплекс использовался для тренировок беларуских специальных отрядов.
Есть мнение, что охранная деятельность ООО «ГардСервис» — это ширма, за которой скрывается подготовка бойцов спецподразделений африканских режимов для охраны месторождений, к разработке которых могут быть причастны "кошельки" Лукашенко.
16:26 08/09/2021
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