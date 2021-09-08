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И в России коммунальщики бывают оперативными - мурал с Колесниковой закрасили

В Санкт‑Петербурге мурал с Марией Колесниковой закрасили в тот же день, когда он появился.

В Санкт-Петербурге закрасили мурал с Марией Колесниковой, которая показывает руками знак сердца, сообщил корреспондент «Медиазоны».


Мурал с Колесниковой появился после оглашения ей приговора в Минском областном суде 6 сентября — ее приговорили к 11 годам колонии. Максима Знака, проходившего с ней обвиняемым по тому же делу, осудили на 10 лет колонии.

Знака и Колесникову признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).
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