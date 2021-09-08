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Бывший журналист "Трибуны" Андрей Масловский получил 15 суток

Бывший журналист «Трибуны» Андрей Масловский получил 15 суток административного ареста по ч.2 ст. 19.11 КоАП.

Такой приговор был озвучен сегодня в суде Центрального района Минска.

Утром 6 сентября в квартире Масловского прошел обыск, после которого его отвезли на беседу в ГУБОПиК.

Андрей работал в Tribuna.com с 2010 года, а в июле 2021 года уволился по соглашению сторон. Он воспитывает двух детей.
Источник: reform.by
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