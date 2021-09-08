Такой приговор был озвучен сегодня в суде Центрального района Минска.





Утром 6 сентября в квартире Масловского прошел обыск, после которого его отвезли на беседу в ГУБОПиК.





Андрей работал в Tribuna.com с 2010 года, а в июле 2021 года уволился по соглашению сторон. Он воспитывает двух детей.