Зиничеву было 55 лет.





«МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев», — передает сообщение МЧС «Интерфакс».





Днем 8 сентября пресс-служба МЧС сообщала, что Зиничев в рамках рабочей поездки в Красноярский край проверил ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России.





Зиничев был назначен главой МЧС России в мае 2018 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года Зиничев остался на должности министра.





До прихода в правительство Зиничев работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ и начальником управления ФСБ по Калининградской области. В 1980-1990-х годах Зиничев был сотрудником КГБ СССР, а затем перешел на работу в ФСО.