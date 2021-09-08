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Глава МЧС РФ погиб во время учений - спасал человека

Погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, министр погиб, спасая человека на межведомственных учениях.

Зиничеву было 55 лет. 

«МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев», — передает сообщение МЧС «Интерфакс». 

Днем 8 сентября пресс-служба МЧС сообщала, что Зиничев в рамках рабочей поездки в Красноярский край проверил ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России. 

Зиничев был назначен главой МЧС России в мае 2018 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года Зиничев остался на должности министра.

До прихода в правительство Зиничев работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ и начальником управления ФСБ по Калининградской области. В 1980-1990-х годах Зиничев был сотрудником КГБ СССР, а затем перешел на работу в ФСО.
Источник: tvrain.ru
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