В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что мигрант попытался покончить жизнь самоубийством, привлекая внимание общественности «на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории», сообщает telegraf.by





Там рассказали, что 3 сентября в международный пункт пропуска Патерниеки—Григоровщина прибыла группа мигрантов.





«Они в 10-й раз пытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии, а также вызвать сотрудника ООН. 15 граждан Афганистана, из которых 10 детей, остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде», — сообщили в пресс-службе ГПК.





Один из мигрантов, «находясь в отчаянном состоянии», бросился под грузовик, который ехал из Латвии в Беларусь.





На видео видно, как мигранты с военными стоят и что-то ждут. Человек бросается под грузовик, когда тот хочет поворачивать. Белорусский пограничник машет водителю, чтобы тот остановился и бежит на помощь беженцу. Того достают из-под машины, а большегрузу разрешают ехать дальше.





Можно предположить, что действие происходит именно у белорусской стороны границы. Потому что вдалеке, за шлагбаумами, виднеется здание, похожее на то, что стоит на территории Латвии.





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Перед мигрантами, судя по форме, стоят только белорусские пограничники. При этом латвийских силовиков в кадре не видно. Сами нелегалы обращены лицом к камерам и белорусской стороне границы.





Однако, по словам Погранкомитета, «так гражданин Афганистана хотел обратить внимание общественности на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории».





Позже на видео к мигрантам подходят военные в форме, с оружием и в касках. Что было дальше — неизвестно.









Оказали ли белорусские пограничники необходимую помощь мигрантам, также не сообщается.





В Латвии еще не комментировали произошедшее.