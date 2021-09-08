В понедельник их число составило 30. Ни один из них во вторник не попал незаконно в Литву.





За минувшие сутки мигранты пытались перейти границу в Игналинском. Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах.





Во вторник, когда уже стемнело, в Варенском районе на белорусской стороне прозвучали выстрелы.





Как обычно в последнее время, границу Литвы с Беларусью, протяженностью 679 км контролируют не только на земле, но и с воздуха. Патрульные облеты осуществляются литовскими пограничниками и их коллегами из Латвии и Германии.





За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие.





В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.







