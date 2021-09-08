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Литва - о ситуации на границе: во вторник вечером на беларуской стороне звучали выстрелы

За минувшие сутки в Литву пытались попасть около двадцати незаконных мигрантов из Беларуси, ни один из них не был впущен в страну, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).

В понедельник их число составило 30. Ни один из них во вторник не попал незаконно в Литву. 

За минувшие сутки мигранты пытались перейти границу в Игналинском. Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах. 

Во вторник, когда уже стемнело, в Варенском районе на белорусской стороне прозвучали выстрелы. 

Как обычно в последнее время, границу Литвы с Беларусью, протяженностью 679 км контролируют не только на земле, но и с воздуха. Патрульные облеты осуществляются литовскими пограничниками и их коллегами из Латвии и Германии. 

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. 

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
Источник: delfi.lt
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