Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий высказался в своем фейсбуке по поводу передовицы «Минской правды» с карикатурой на католических священников.





"Дорогие мои друзья, братья и сестры!





Сегодня очень много внимания к "Минской правде" и тому, что было там размещено сегодня. Я считаю, что такой низкопробный материал не должен заслуживать такого внимания.





Я хочу только еще раз подтвердить свою личную позицию относительно определенных дел, которые между прочим были упомянуты в этом материале.





Я всегда выступал против насилия, пыток, несправедливости, лжи, репрессий. Я не изменю этого своего взгляда, несмотря на угрозы, шантаж и тому подобные вещи, с которыми мне приходится сталкиваться. Также и подобные статьи не способны повлиять на мое мировоззрение, базирующееся на Евангелии.





Бело-красно-белый флаг - это в христианской символике знак и символ воскресшего Христа, и это не зависит от идеологов, которые сегодня ищут "аргументы" против...





Гимн "Магутны Божа" давно стал частью нашей литургии, потому что это молитва за нашу страну и наш народ, а если это не нравится современным идеологам, это не проблема костела... Мы сегодня не употребляем эту молитву только потому, чтобы этим не раздражать никого...





Подобные статьи не способствуют миру и согласию в нашем обществе...





Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят..." - написал Юрий Кособуцкий.





На первой странице номера от 7 сентября "Минская правда" опубликовала карикатуру Антона Островского, на которой изображение католических священников в характерной одежде, свастика, бело-красно-белый флаг и слова белорусского христианского гимна "Магутны Божа" на фоне искаженной реплики иконы Росицких мучеников — священников, которые во время Второй мировой войны вместе со своими верующими мужественно приняли смерть от рук нацистских карателей.





Рисунок подписан на русском языке: «Мутация веры. Кресты бывают разные...»





6 сентября белорусский католический эпископат заявил, что костел "однозначно осуждает упомянутую публикацию и расценивает ее как разжигание вражды в белорусском обществе к римско-католическому костелу в Беларуси, особенно к его иерархам и пресвитерам"





"Данная публикация наносит большое оскорбление религиозным чувствам верующих Католической Церкви.





Публикация несет моральный вред всем христианам различных конфессий, также косвенно обвиняет все католическое духовенство в предполагаемой приверженности к фашизму и нацизму, что является сознательным и злонамеренным искажением правды, клеветой и оскорблением".





Костел надеется на надлежащую правовую оценку карикатуры.









«Что это? Провокация? Хайп? Печально, но такова наша действительность. Во время, когда белорусский народ уставший решением общественно-политических вопросов, измученный борьбой с пандемией коронавируса, в свете новообразованного праздника „народного единства“ едакция газеты „Минская правда“ плюет в лицо нескольким миллионам католиков, живущих в нашей стране.





А если внимательно посмотреть на расположенную на первой странице карикатуру, где поносится крест, то тем самым оскорбляет всех христиан пропагандой нацистской символики. Нет желания оценивать набор букв, который подается как статья, лучше это сделают историки. Государственное учреждение, законы знают", - отметил священник.





При этом Юрий Санько напомнил, что каждую неделю белорусские католики молятся в том числе и за врагов костела.