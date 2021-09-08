ООН объявила об окончании эпохи этилированного бензина
Международная организация сообщила, что Алжир стал последней страной, прекратившей продажу бензина, наносящего ущерб здоровью людей и экологии
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сообщила, что Алжир прекратил продажу этилированного бензина в июле, положив «официальный конец» использованию такого бензина в автомобилях.
Богатые страны начали постепенно отказываться от этилированного бензина в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века из-за вреда для здоровья людей и окружающей среды, но некоторые страны продолжали его продавать.
В 2002 году ЮНЕП предприняла заключительные усилия по запрету этилированного бензина.
«Успешное введение запрета на этилированный бензин является огромной вехой для глобального здравоохранения и нашей окружающей среды», – заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.
Свинец начали добавлять в бензин около 100 лет назад под предлогом улучшения работы двигателей.
Источник: golosameriki.com
10:08 08/09/2021
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