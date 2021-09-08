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8 сентября отмечается День белорусской воинской славы

8 сентября в Беларуси отмечается неофициальный праздник — День белорусской воинской славы.


В 1514 году под Оршей войско ВКЛ, которым командовал гетман Константин Острожский, разбило гораздо большее войско московского государства. Впервые в военной истории тогда наши предки использовали залп из орудий из засады, пишет Еврорадио.

День белорусской воинской славы отмечается с начала 1990-х годов. На днях в Оршанском районе были задержаны и арестованы на 10 суток трое участников фестиваля бардовской песни в честь этой победы.
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