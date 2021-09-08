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Фонд защиты медиков создан в Беларуси. Выплаты - членам Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Фонд создан для социальной защиты и материальной поддержки медиков, являющихся членами Белорусского профсоюза работников здравоохранения, пострадавших от противоправных действий других лиц при выполнении своих должностных обязанностей, а также оказывающих медпомощь в условиях профессиональных рисков.

Форма собственности организации, в которой они работают, не имеет значения.

Разработано положение, определяющее основания, условия, порядок начисления и размер единовременных выплат из фонда.


В этом документе также прописаны порядок предоставления и размер единовременных выплат для защиты прав и интересов работников, допустивших профессиональные ошибки (в результате чего причинен вред жизни или здоровью пациента), не связанные с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей. Кроме того, указаны случаи, когда средства не выплачиваются. Например, если вред жизни и здоровью пациента причинен по причине опьянения работника здравоохранения.

Размер единовременной выплаты определен в диапазоне от 300 руб., если работник здравоохранения получил травму, не отнесенную к тяжелым, и максимально до 5 тыс. руб. в случае его гибели (смерти).
minsknews.by
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