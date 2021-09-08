Форма собственности организации, в которой они работают, не имеет значения.





Разработано положение, определяющее основания, условия, порядок начисления и размер единовременных выплат из фонда.









В этом документе также прописаны порядок предоставления и размер единовременных выплат для защиты прав и интересов работников, допустивших профессиональные ошибки (в результате чего причинен вред жизни или здоровью пациента), не связанные с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей. Кроме того, указаны случаи, когда средства не выплачиваются. Например, если вред жизни и здоровью пациента причинен по причине опьянения работника здравоохранения.





Размер единовременной выплаты определен в диапазоне от 300 руб., если работник здравоохранения получил травму, не отнесенную к тяжелым, и максимально до 5 тыс. руб. в случае его гибели (смерти).



