В Нацархиве Беларуси сообщили, что найдена информация о 26 испанцах, героически сражавшихся на стороне СССР на территории Беларуси. Фотоиллюстрация: архивное фото БелТА





Документы Испанскому центру в Москве передали представители архива Беларуси. Исследование и обнародование документов произошла в рамках спецпроекта Национального архива «Партизаны Беларуси».





Сообщается, что направить в Минскую область "значительное количество партизан-испанцев" удалось в июле-сентябре 1942-го года. На сегодня известно достоверно о 26 испанцах, которые сражались с нацистами на территории Беларуси.





- Часть из них вошла в состав 5-й отдельной инженерной бригады спецназначения Калининского фронта. В одной из групп находились 20 испанцев, которых направили в качестве инструкторов в партизанские бригады. Значительная роль и подвиг этих герильяс (партизан - Прим.) вызывает восхищение, - подчеркнул Андрей Демянюк, директор Национального архива.





И заметил, что все же общее число партизанивших в Беларуси на стороне СССР испанцев существенно больше 26 человек.





- На данный момент речь идет прежде всего о партизанах, на которых сохранились наградные документы. Некоторые из них позже были награждены орденами Красной Звезды, Красного Знамени и многочисленными медалями, - добавил он.





Личности испанских партизан установили. В общем, н� портале спецпроекта «Партизаны Беларуси» уже опубликованы сведения о 174 тысячах партизанах, которые воевали в белорусских лесах в годы ВОВ. Это представители более 70 национальностей, в том числе поляки, литовцы, немцы, французы и испанцы.



