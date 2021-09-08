Почётными гражданами станут:





Владимир Зуховицкий, основатель предприятия "ЗОВ" за вклад в развитие экономики Гродненщины.





За эти же заслуги удостоен звания Михаил Шилин, бывший руководитель гродненского отделения банка "Приорбанк" по Гродненской области.





Также в этом году это звание получит Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета.





Первая фамилия - особенно интересна. В 2015 году сын Владимира Зуховицкого, Олег Зиховицкий, оказался в СИЗО КГБ. Он являлся гендиректором компании, основанной отцом. Тогда звучали громкие обвинения в адрес серьезного бизнеса. С "ЗОВа" сняли деньги, Олега Зуховицкого отпустили. И теперь выясняется, что очень хороший бизнес ведут в Гродно отец и сын, достойный почетного звания. Очень белорусская история.