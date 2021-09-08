И аресты, и награды - в одну семью: в Гродно определились в Почетными гражданами города
В Гродно определились с тем, кто будет удостоен звания Почётного гражданина Гродно и внесен в Книгу Славы. Такое решение было вынесено на сессии Гродненского городского Совета депутатов, передает «Гродно Плюс».
Почётными гражданами станут:
Владимир Зуховицкий, основатель предприятия "ЗОВ" за вклад в развитие экономики Гродненщины.
За эти же заслуги удостоен звания Михаил Шилин, бывший руководитель гродненского отделения банка "Приорбанк" по Гродненской области.
Также в этом году это звание получит Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета.
Первая фамилия - особенно интересна. В 2015 году сын Владимира Зуховицкого, Олег Зиховицкий, оказался в СИЗО КГБ. Он являлся гендиректором компании, основанной отцом. Тогда звучали громкие обвинения в адрес серьезного бизнеса. С "ЗОВа" сняли деньги, Олега Зуховицкого отпустили. И теперь выясняется, что очень хороший бизнес ведут в Гродно отец и сын, достойный почетного звания. Очень белорусская история.
"Белорусский партизан"
09:29 08/09/2021
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