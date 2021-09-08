«В сегодняшнем номере газеты «Мінская праўда» (№ 68 от 7 сентября 2021 года), основателем которой является Минский областной исполнительный комитет, на первой странице опубликована карикатура Антона Островского. На рисунке — изображение католических священников в характерном облачении, свастики, бело-красно-белого флага, дополненное словами белорусского христианского гимна «Магутны Божа» на фоне искаженной реплики иконы Росицких мучеников — священников, которые во время Второй мировой войны вместе со своими верующими мужественно приняли смерть от рук нацистских карателей. Рисунок подписан на русском языке: «Мутация веры. Кресты бывают разные…»





Римско-Католическая Церковь в Беларуси однозначно осуждает упомянутую публикацию в газете «Мінская праўда» и расценивает её как разжигание вражды в белорусском обществе по отношению к Римско-Католической Церкви в Беларуси, особенно к её иерархам и пресвитерам. Данная публикация глубоко оскорбляет религиозные чувства верующих Католической Церкви. Карикатура, на которой крест превращается в свастику, а также свастика, изображенная вместо креста, оскорбляет не только священников, но в первую очередь оскверняет Крест Христа Спасителя, который на нем отдал жизнь ради спасения людей.





По мнению католических епископов Беларуси, данная публикация наносит моральный ущерб всем христианам различных конфессий. Публикация также косвенно обвиняет всё католическое духовенство в предполагаемой приверженности фашизму и нацизму, что является сознательным и злонамеренным искажением правды, клеветой и оскорблением.





Епископы Римско-Католической Церкви в Беларуси надеются, што соответствующие органы государственной власти дадут надлежащую правовую оценку данной карикатуре и публикации в газете «Мінская праўда», помещенной в № 67 от 7 сентября 2021 года, незадолго до празднования Дня народного единства», — говорится в обращении.



