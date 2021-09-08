



Аттракционы в парках Минска заработали в этом году 28 апреля. В этом сезоне любителей развлечься власти столицы порадовали – в некоторых парках появились новые аттракционы.





Всего аттракционов в Минске более 50: они расположены в парке им. Максима Горького, парке им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска.





Парки традиционно закрывают сезон аттракционов в начале осени, дата закрытия плавающая и зависит во многом от погоды и посещаемости парков.





В этом году последний день работы будет 26 сентября. После отключения аттракционов начинается их консервация, демонтаж узлов, посадочных модулей, а также плановый ремонт отдельных элементов.





В текущем сезоне не обошлось без происшествий - так, в июне в парке им. Горького из-за пчелиного роя остановили колесо обозрения. Пчелы облюбовали элементы конструкции колеса обозрения, и, хотя не вели себя агрессивно, аттракцион остановили ради безопасности посетителей. После того, как пчел окатили водой, большая их часть улетела.





В "Минскзенестрое" отметили, что списывать аттракционы в этом году не планируют. Поэтому прокатиться на полюбившихся аттракционах можно будет и в следующем году, кроме того, обещают возможное появление новых. В частности, обновления будут в парке Горького и 900-летия Минска.



