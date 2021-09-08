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Школьник из Минска занял первое место на международной олимпиаде по ментальной арифметике

Учащийся 5 «Б» класса средней школы № 67 Минска Кирилл Аблажей занял первое место на международной олимпиаде по ментальной арифметике WAMAS-2021 (ОАЭ).

 Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Министерства образования.

В этом году олимпиада собрала в Дубае около 300 детей из разных стран, включая ОАЭ, Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, Киргизию, Иран, Ирак, Молдову, Узбекистан, Египет, Армению.

Среди основных целей олимпиады — популяризация ментальной арифметики, обучение, мотивация к учебе, выявление талантливых детей и раскрытие их способностей.
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