Об этом, как сообщае т корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Министерства образования.





В этом году олимпиада собрала в Дубае около 300 детей из разных стран, включая ОАЭ, Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, Киргизию, Иран, Ирак, Молдову, Узбекистан, Египет, Армению.





Среди основных целей олимпиады — популяризация ментальной арифметики, обучение, мотивация к учебе, выявление талантливых детей и раскрытие их способностей.



