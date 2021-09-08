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Ученые нашли доказательства существования девятой планеты в Солнечной системе

Астрономы США нашли новые доказательства существования гипотетической девятой планеты в Солнечной системе.


Оказалось, что та должна находиться немного ближе к Солнцу, чем предполагалось изначально, сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Кластеризация орбит объектов пояса Койпера не является результатом систематической ошибки наблюдения и действительно может быть вызвана еще не открытым массивным объектом или планетой Х.

Авторы новой работы приняли во внимание возможность предвзятых данных, но даже в этом случае кластеризация орбит является статистически необычной. Вероятность того, что она следствие случайности, составляет всего 0,4 процента. Это также позволило исследователям точнее определить местоположение вероятной орбиты девятой планеты.

И если планета существует, она должна быть обнаружена с помощью Обсерватории имени Веры Рубин, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Еще в 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин изучили статистическое распределение орбит объектов пояса Койпера и пришли к выводу, что кластеризация должна быть вызвана не открытой на настоящий момент внешней планетой. Согласно их расчетам, этот объект имеет массу в пять Земель и примерно в десять раз более удалена от Солнца, чем Нептун.
Gazeta.ua
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