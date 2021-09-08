В Беларуси растет число случаев несанкционированного доступа к данным компьютерной информации, рассказал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома Николай Ковалев в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.





"Это взломы учетных записей: игровых аккаунтов, электронной почты, страничек в социальных сетях и т.д.", – рассказал Ковалев.





По словам спикера, возраст лиц, совершающих киберпреступления, снижается.

"Это мужчины в подавляющем большинстве. Возраст около 20-25 лет, в большинстве случаев не трудоустроенные, некоторые имеют судимость", – сказал спикер.





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Недавно на территории Минской области была задержана группа молодых людей, которые с использованием компьютерной техники совершали хищения денежных средств с карт-счетов граждан. За короткое время они незаконно завладели крупной суммой – около 100 тысяч рублей.

Игровые аккаунты

Все более популярными в последнее время становятся взломы игровых аккаунтов на популярных платформах. Цена так называемых "прокачанных" версий варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Взломав такой аккаунт, кибермошенники либо пользуются им сами, либо продают.





"В июне был один из эпизодов преступной деятельности – взлом игровых аккаунтов. Оказалось, что это парень, которому 11 лет", – рассказал Ковалев.





Как выяснилось, школьник активно увлекался компьютерными играми. Свой поступок он пояснил тем, что ему хотелось иметь "прокачанную" версию аккаунта.

"Возраст уголовной ответственности, в частности по хищениям путем использования компьютерной техники, наступает с 14 лет. А в целом генеральная уголовная ответственность – с 16 лет. То есть в данном случае юный взломщик не подлежит уголовной ответственности", – резюмировал Ковалев.







