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Победитель олимпиад по химии организовал нарколабораторию в Гродно

В Гродно 17-летний студент организовал нарколабораторию в квартире, сообщает пресс-служба МВД.



"В квартире парня обнаружили более 400 гр запрещенных к обороту веществ, а также марихуана и различные специальные приспособления", - рассказали в ведомстве.

По информации МВД, пишет Смартпресс, "задержанный со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад". "Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", - отмечается в сообщении.

"Следовали дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков", - проинформировали в МВД.
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