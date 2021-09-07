







"В квартире парня обнаружили более 400 гр запрещенных к обороту веществ, а также марихуана и различные специальные приспособления", - рассказали в ведомстве.





По информации МВД, пишет Смартпресс, "задержанный со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад". "Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", - отмечается в сообщении.





"Следовали дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков", - проинформировали в МВД.