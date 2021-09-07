ГосСМИ: в Рогачеве коронавирусом переболела треть населения
Официально известно о 494 тысячах белорусов, переболевших ковидом по всей стране.
Рогачевская государственная газета «Свабоднае слова» со ссылкой на заведующего районной поликлиникой Андрея Катичева сообщила, что с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 9959 рогачевцам. Учитывая, что население Рогачева составляет 33 тысячи человек, процент переболевших в городе составляет 30%.
А что было бы, если такой процент переболевших был бы по всей Беларуси? Учитывая, пишет kp.by, что в стране живет примерно 10 миллионов человек, число переболевших составляло бы 3 миллиона. Напомним, официально на 7 сентября Минздрав Беларуси сообщает только о 493.818 переболевших коронавирусом.
Скриншот новости о том, что с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 9959 рогачевцам.
Источник: Григорий Грибов
21:35 07/09/2021
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