Юрась Коптик / spring96.org





Как сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae, трёх человек признали виновными в участии в "несанкционированном массовом мероприятии". Это — Юрась Коптик, Игорь Власенко и Василь Миронович. Их задержали в ночь с 4 на 5 сентября.





Милиция заявила, передает Еврорадио, что организаторы мероприятия не подавали заявку на его проведение в райисполком. У задержанных была "протестная символика".





Фестиваль бардовской песни в честь победы 8 сентября 1514 года войска ВКЛ над московским войском проводится много лет.





"Протестная символика" / @uvd_vitebsk