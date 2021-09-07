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Задержанных на фестивале "Оршанская битва" приговорили к 10 суткам ареста

Задержанные на фестивале "Оршанская битва" приговорены к 10 суткам административного ареста.

Юрась Коптик / spring96.org

Как сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae, трёх человек признали виновными в участии в "несанкционированном массовом мероприятии". Это — Юрась Коптик, Игорь Власенко и Василь Миронович. Их задержали в ночь с 4 на 5 сентября.

Милиция заявила, передает Еврорадио, что организаторы мероприятия не подавали заявку на его проведение в райисполком. У задержанных была "протестная символика".

Фестиваль бардовской песни в честь победы 8 сентября 1514 года войска ВКЛ над московским войском проводится много лет.

"Протестная символика" / @uvd_vitebsk
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