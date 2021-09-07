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COVID-19 болел каждый седьмой житель Шумилино

За всё время пандемии COVID-19 в Шумилинском районе заразились коронавирусом 1780 человек, основной удар инфекции пришёлся на райцентр.

Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

За девять месяцев 2020 года (первый случай коронавирусной инфекции в этом районе зафиксирован 2 апреля) официально выявлено 1042 случая заболевания, а за восемь месяцев 2021 года — 738 случаев, сообщает районная газета «Герой працы».

С учетом того, пишут ННВ, что в Шумилинском районе проживает 17600 человек, в регионе переболел COVID-19 уже каждый десятый житель. Наибольшее число заболевших отмечалось в самом Шумилино — 58,5% всех случаев. Простой подсчет показывает, что в райцентре с населением в 7400 человек заразился практически каждый седьмой житель.

По состоянию на 30 августа 14 жителей Шумилинского района находились на самоизоляции, а 5 были госпитализированы в больницы Витебска.

Отметим, что именно в Шумилино этой осенью должен пройти областной праздник урожая «Дажынкі-2021».
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