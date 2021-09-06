Презентация в соцсетях Рогачесвского МКК





Изображение темнокожего мальчика с русским именем «Антошка» на вареной сгущёнке с добавлением кофе многие восприняли в штыки. Кто-то даже обвинил дизайнеров в расизме.





-Не пойму это расизм или повесточка, – написал в Твиттере @bunyasha.

Комментарии к публикации на МКК закрыли, чтобы остановить волну хейта, пишет 1reg.by. И попытались успокоить потенциальных потребителей.





«Мы понимаем реакцию нашего потребителя. Но, думаем, это первое впечатление <…> Этого продукта пока нет в продаже, но, полагаем, как только наши потребители его попробуют, они немного скорректируют свое мнение», — заявили на предприятии, добавляя, что продукт должен появиться на рынке в ближайшее время.





Некоторые пользователи сети предположили, что сгущенку будут экспортировать в разные страны и ничего страшного, что на обложке темнокожий паренек. В общем, за Рогачесвкий МКК заступились, сказали, что никто никого не желал обидеть.





В Беларуси к людям любой расы и национальности относятся толерантно. Это и генетическое наследие СССР, и многовековое стремление жить в мире людей самой разной национальности и вероисповедания.