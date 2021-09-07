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Более 3 тыс. заявок на биометрические документы поступило в МВД в первую неделю

В МВД страны заявляют, что система сбора биометрических данных функционирует в полном объеме.

 
С 1 сентября в Беларуси стартовала кампания по приему заявлений для выдачи новых документов, удостоверяющих личность – идентификационной карты (ID-карты) для использования внутри страны и биометрического паспорта, необходимого для выезда за границу 
 
По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, пишет Blizko.by, всего в первый день за получением ID-карты в органы внутренних дел обратились более 300 желающих, за биометрическим паспортом – 270 граждан, за биометрическим видом на жительство – около 200 иностранцев. Последующие дни отметились ростом таких обращений. 
 
На сегодняшний момент уже принято более трех тысяч заявок. Обращения за получением новых документов также появились в дипломатических и консульских учреждениях Республики Беларусь за границей. 
 
В ДГиМ МВД отметили, что каких-либо серьезных нареканий система для сбора биометрических данных у граждан не вызвала, сообщила пресс-служба МВД.
 
– На первых этапах мы сталкивались с единичными случаями недочетов в наладке оборудования и программного обеспечения на местах, однако это нормальные рабочие моменты при введении столь сложных и многовекторных информационных комплексов, – сообщил начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу ДГиМ МВД Александр Дериколенко. – Все ошибки оперативно исправлялись и дорабатывались в режиме онлайн и не отразились на работе подразделений по гражданству и миграции.
 
 
Видео:ютуб-канал МВД.

 
Источник: Анна Карелина
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