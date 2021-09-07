+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Польше задержали 6 человек, помогавших в нелегальном пересечении границы из Беларуси

В Польше пограничники задержали в зоне, где действует чрезвычайное положение, шесть человек, которые помогали иностранцам нелегально пересечь границу из Беларуси.


Задержанные - граждане Германии, Финляндии, Таджикистана, Сирии, Ираке и иракец с польским паспортом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Всех обвинили в преступлении - помощи в незаконном пересечении государственной границы, пишет АФН. Речь идет преимущественно о подборе нелегальных иммигрантов и их транспортировке вглубь Польши или других стран.

"Мы изучаем подробности этих дел", - сказала пресс-секретарь Пограничной службы.

Кроме того, против задержанных иностранцев начата процедура высылки из Польши в страны происхождения. Также им будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5 лет. Пограничники также сообщат полиции, чтобы задержанных в зоне, где введено чрезвычайное положение, привлекли к ответственности в суде.

За последние 24 часа польские пограничники предотвратили 191 попытку незаконного проникновения на территорию Польши. Арестованы 17 нелегалов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]