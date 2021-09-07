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Психолог разочарованным белорусам: не уходите в себя, а разговаривайте с другими

Ни под каким давлением невозможно узнать, что на самом деле думает чиновник, верит ли он в свои заявления или “кривит душой”, говорит профессор-психолог Владимир Янчук в эфире Еврорадио.

Говорите друг с другом / pixabay

“Создается виртуальная картинка, в которую не верят слушатели. Простая схема “вдалбливания” не работает, не надейтесь. Если вы начинаете кривить душой, это чувствуется, тогда падает авторитетность. А когда падает авторитетность, тогда даже нечто не вызывающее сомнения начинает вызывать сомнение в голове адресата”, — предупреждает психолог.

Янчук порекомендовал белорусам убеждать оппонентов, пишет Еврорадио, а не заниматься внушением.

Он подчёркивает: чтобы убеждать, нужно приводить аргументы, создавать площадки для обсуждения. Только тогда человек начнёт вам доверять.

— Разговаривайте друг с другом, пытайтесь убеждать друг друга. Единственный механизм выстраивания отношений. Не навязывать, не вбивать, а убеждать.

Этой стратегией — говорить, обсуждать — он рекомендует заменить в том числе и эскапизм. У многих, в том числе зрителей и читателей Еврорадио, возникает вопрос: чем заняться, чтобы не сойти с ума от новостей?

— Абстрагироваться я бы не советовал. Закапсулироваться можно, занявшись каким-то делом: дачей, огородиком. Но когда вы занимаетесь этим, вы пускаете на самотёк то, что происходит рядом с вами. Надо выбирать другую стратегию: говорить, обсуждать.

Янчук в конце августа покинул Академию последипломного образования. Он признался, что иногда сталкивается с вопросами, мол, ну что, тебя ещё не посадили?

— Я говорю — за что? Я человек ответственный, рассуждающий, не высказывающий экстремистских суждений, ставящий вопросы перед обществом. И ничего страшного не происходит.


Полную версию беседы с психологом Владимиром Янчуком смотрите в эфире Еврорадио.
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